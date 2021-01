Эксперт рассказал о направления сотрудничества РФ и Америки после продления договора СНВ-3.

Iz.ru сообщает, что при новой администрации США одним из главных направлений станет разоружение. По мнению политолога, сорок шестой американский президент Джо Байден намерен также вернуться в ядерную сделку по Ирану, из которой ранее США вышла. Предположительно, новый лидер Америки при принятии решений будет советоваться с Москвой, поскольку Россия сохранила систему, когда ее покинут Дональд Трамп.

