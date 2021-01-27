Перерасчеты, дата послания Хабирова и возвращение директора ДХШ. Итоги дня в Башкирии

Перерасчеты, дата послания Хабирова и возвращение директора ДХШ. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 21:10ОбществоКарина МамаеваPhoto: Сайт главы Башкирии
Главные новости Уфы и Башкирии.

МУП «УИС» планирует принять 20 тысяч заявлений на перерасчет платы за отопление. Директор компании Максим Петров сообщил, что в настоящее время было получено более 2,5 тысяч заявлений. Он отметил, что жители города активно откликнулись на эту тему. По его словам, порядка 20% заявлений поступило по объектам, на которые «УИС» не поставляет тепловую энергию.

Стало известно, когда Радий Хабиров огласит послание Госсобранию Башкирии. Это произойдет уже завтра, 28 января, в 11:00 часов. В пресс-службе главы республики напомнили, что ежегодное послание — важнейший документ, который определяет основные направления развития региона. Должно быть очень интересно.

Мальчик из детского дома Уфы попал в программу «Когда все дома» в рубрику «У вас будет ребенок». Благодаря федеральному каналу первоклассник Никита сможет скорее обрести семью. По словам начальницы Управления и попечительства Ларисы Ольте, после эфира программы поступали звонки со всей России. Подробнее в нашем материале.

На территории Санкт-Петербургского госуниверситета демонтировали бюст Заки Валиди. Интересно то, что 12 лет назад он был преподнесен ВУЗу в качестве подарка от представительства Башкирии. Распоряжение о ликвидации памятника подготовила прокуратура. К слову, там объяснили, в чем причина такого решения.

Старый конфликт наконец-то подошел к своему логическому завершению. В художественной школе № 1 имени Кузнецова в Уфе восстановлен в должности директор учреждения Сергей Андреев. Именно после его увольнения сотрудники учебного заведения несколько раз объявляли голодовку. К счастью, теперь они могут работать спокойно.

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