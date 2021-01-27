Перерасчеты, дата послания Хабирова и возвращение директора ДХШ. Итоги дня в Башкирии

МУП «УИС» планирует принять 20 тысяч заявлений на перерасчет платы за отопление. Директор компании Максим Петров сообщил, что в настоящее время было получено более 2,5 тысяч заявлений. Он отметил, что жители города активно откликнулись на эту тему. По его словам, порядка 20% заявлений поступило по объектам, на которые «УИС» не поставляет тепловую энергию.