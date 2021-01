Кофе, бонусы и хорошее настроение: как скрасить путешествие на автомобиле по Башкирии

Путешествовать по Башкирии с комфортом можно даже зимой. В этом я убедилась во время поездки на турбазу на минувших выходных.

Мы выехали с друзьями на машине рано утром. Пока собирали сумки и собирались сами, совсем забыли позавтракать. И уж расстроились, что первый прием пищи на турбазе мы точно пропустим в дороге, а до обеда еще очень далеко. Проезжая по трассе, мы поняли, что бензина до конечной остановки не хватит. К счастью, по пути нам попалась заправка «Башнефти». Из сообщений в других СМИ мы уже знали, что в 2020 году на заправочных станциях «Башнефти» началась установка нового оборудования, а бензин всех видов проходит многоступенчатую проверку качества. Это позволяет содержать автомобиль в хорошем состоянии и беречь экологию – круто! Photo: Mkset.ru Наш водитель, как выяснилось, часто заезжает на АЗС «Башнефти» и у него оказалась бонусная карта. Мы проверили баланс. Девушка сообщила, что мы можем расплатиться за бензин накопленными баллами. Теперь есть повод вернуться сюда снова. Тем более что на этих АЗС действует сервис Яндекс.Заправки, через который можно проложить маршрут до ближайшей заправки. Ну и, конечно, можно расплачиваться за топливо, не подходя к кассе. Очень экономит время. Photo: Mkset.ru Photo: Mkset.ru Еще одним приятным сюрпризом для нашей компании стал минимаркет на заправке. Оказалось, там можно купить горячие кофе и чай, сендвичи, выпечку, снеки и хот-доги. Это как раз то, что нужно для длительных путешествий по родной Башкирии. Теперь ожидание обеда будет менее утомляющим. Да и для автомобиля здесь есть все необходимое: незамерзающая жидкость, антифриз, моторные масла. Photo: Mkset.ru Photo: Mkset.ru А в 2020 году компания «Башнефть» установила 80 теплых туалетов на АЗС для жителей и гостей республики. А до 2023 года их количество вырастет до 157. Пока что очень непривычно видеть вдоль дорог в республике ухоженные и чистые кабинки, но, кажется, к такому сервису пора привыкать. Благодаря АЗС «Башнефти» мы доехали до турбазы вовремя. Сытые, довольные и счастливые.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter