МУП «САХ» в Уфе возглавил экс-директор филиала «Башспирт»

О назначении объявил мэр Уфы Сергей Греков на оперативном совещании 27 января.

Директором МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» в Уфе стал Рустем Халиков, сообщил сити-менеджер города, охарактеризовав его как «опытного руководителя». Халиков Рустем Минигареевич родился 27 октября 1969 года. Родился в поселке Рассвет Миякинского района Башкирии, живет в Уфе, имеет высшее профессиональное образование. Ранее являлся директором Стерлитамакского спирто-водочного комбината филиал ООО «Башспирт». В 2013 году был избран депутатам Курултая Башкирии пятого созыва в стерлитамакской региональной группе. В 2015 году являлся заместителем председателя Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Курултая РБ.

