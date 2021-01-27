МУП «САХ» в Уфе возглавил экс-директор филиала «Башспирт»

МУП «САХ» в Уфе возглавил экс-директор филиала «Башспирт»

Вчера, 09:22ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: vk.com
О назначении объявил мэр Уфы Сергей Греков на оперативном совещании 27 января.

Директором МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» в Уфе стал Рустем Халиков, сообщил сити-менеджер города, охарактеризовав его как «опытного руководителя».

Халиков Рустем Минигареевич родился 27 октября 1969 года. Родился в поселке Рассвет Миякинского района Башкирии, живет в Уфе, имеет высшее профессиональное образование. Ранее являлся директором Стерлитамакского спирто-водочного комбината филиал ООО «Башспирт». В 2013 году был избран депутатам Курултая Башкирии пятого созыва в стерлитамакской региональной группе. В 2015 году являлся заместителем председателя Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Курултая РБ.

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