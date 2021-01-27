Что изменится с 1 февраля 2021 года в России и в Башкирии

Увеличение платы за вывоз мусора в Башкирии

С 1 февраля плата по нескольким регоператорам изменится в соответствии с защищенными ранее тарифами. Это объясняется тем, что в течение двух лет тарифы плата за вывоз мусора была меньше установленных тарифов и составляла 70 и 35 рублей для городов и районов. Сначала операторы должны были научиться вывозить мусор, и только потом планировалось повышать плату. Большинство регоператоров смогли построить правильную логистику вывоза мусора. Кроме того, с 1 февраля графики вывоза мусора будут составлять не регоператоры, а Минэкологии РБ. Если жители считают, что график нарушен, то они могут обратиться с жалобой в указанное министерство.