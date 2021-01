Что изменится с 1 февраля 2021 года в России и в Башкирии

Рассказываем о законах, вступающих в силу в последний месяц зимы

Индексация социальных выплат С 1 февраля в России проиндексируют все социальные выплаты, пособия и компенсации. Это коснется пособий на детей и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают инвалиды, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России и другие льготники. Согласно проекту постановления Правительства, планируется, что в этом году размер индексации составит 4,9 %, а коэффициент индексации составит 1,049. Так, единовременное пособие при рождении ребенка увеличится в среднем на 862 рубля и составит 18 886,32 рубля. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет с учетом индексации с 1 февраля 2021 года составит 7 082,85 рубля. Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности увеличится на 33,77 рубля и будет равно 709 рублям. Увеличение платы за вывоз мусора в Башкирии С 1 февраля плата по нескольким регоператорам изменится в соответствии с защищенными ранее тарифами. Это объясняется тем, что в течение двух лет тарифы плата за вывоз мусора была меньше установленных тарифов и составляла 70 и 35 рублей для городов и районов. Сначала операторы должны были научиться вывозить мусор, и только потом планировалось повышать плату. Большинство регоператоров смогли построить правильную логистику вывоза мусора. Кроме того, с 1 февраля графики вывоза мусора будут составлять не регоператоры, а Минэкологии РБ. Если жители считают, что график нарушен, то они могут обратиться с жалобой в указанное министерство. Блокировка незаконного контента в соцсетях Соцсети обяжут выявлять и блокировать противоправную информацию, например данные об изготовлении и использовании наркотиков, детскую порнографию, призывы к самоубийству, информацию, выражающую явное неуважение к обществу, государству, а также содержащую призывы к массовым беспорядкам. Как сообщается на сайте Госдумы РФ, для отказавшихся от блокировки санкции не предусмотрены, а заблокированные пользователи соцсетей смогут обжаловать решение. Новые чеки для ИП Индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, обязаны будут указывать в кассовом чеке наименование товаров (работ, услуг), их количество и цену. Нововведение затронет в основном малый бизнес, небольшие магазины и предприятия в сфере услуг. Переход на электронные медицинские документы С 1 февраля вступает в силу приказ Минздрава, согласно которому медорганизации могут перейти на электронный документооборот. Граждане получат доступ к своим электронным медкартам на портале госуслуг. Сроки перехода к такой системе и перечень документов в электронном формате медицинские организации смогут устанавливать самостоятельно. При этом пациент имеет право выбрать: получить дубликат медкарты или других документов в бумажной или электронной форме - медорганизация не имеет права отказать ему в этом и предоставить данные в день обращения пациента. Внесение допоборудования автомобилей в конструкцию транспорта С 1 февраля автомобилистам, имеющим тюнинг машин, кенгурины, лебедки, газовые баллоны и прочие излишества у машин, могут отказать в выдаче разрешения без заключения испытательной лаборатории и протокола ее проверки в специальном реестре Минэкономразвития. Только после этого автолюбитель сможет обратиться в ГИБДД для получения разрешения. Изменение платы за проезд большегрузов по федеральным трассам С 1 февраля 2021 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,35 рубля за километр. Отмечается, что в дальнейшем индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции.

