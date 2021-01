Что изменит в России закон о просвещении

Закон о лицензировании просветительской деятельности прошел первое чтение в Государственной Думе.

Особого внимания со стороны общественности законопроект не привлек, но он может кардинально изменить правила обращения с информацией как в интернете, так и в обыденной жизни. Как гласит пояснительная записка, цель документа заключается в том, чтобы установить контроль над деятельностью разных организаций, которые ориентированы на пропаганду деструктивных идей. При принятии закона «просветителей» обяжут проходить проверку качества своих лекций, уроков, блогов, мастер-классов, с получением лицензии, пишет Infox. Также документ впервые вводит понятие «просветительской деятельности», под которой подразумевают «осуществляемую вне рамок образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний, умений, навыков, ценностей, опыта и компетенции для интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профразвития человека».

