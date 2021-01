Сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Алан Марзаев провел брифинг по итогам деятельности ведомства в 2020 году.

По его словам, в этом году для «Башавтотранса» планируют купить в лизинг 120 новых автобусов средней вместимости. Алан Марзаев также напомнил, что 2020 году для компании было приобретено 245 автобусов большой и средней вместимости. В настоящее время они осуществляют городские, пригородные и межмуниципальные маршруты. Напомним, автобусы в прошлом году обошлись бюджету республики в более миллиарда рублей.

