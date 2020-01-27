Жители Башкирии смогут снимать жилье, а затем выкупать его

В Курултае Башкирии заявили, что намерены принять закон, который направлен на развитие рынка арендного доступного жиотя для граждан с невысокими доходами.

Спикер парламента Константин Толкачев сообщил, что еще в августе 2017 года утвердили программу обеспечения жильем до 2025 года, которая предоставляет возможность взять жилплощадь в аренду и выкупить его в рассрочку в течение 15 лет.

На пленарном заседании 30 января депутаты Государственного Собрания – Курултая республики планируют принять Закон «О внесении изменений в статью 20.1 Закона Республики Башкортостан «О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан».

Новый механизм в том числе будет работать для обеспечения жильем медиков. В парламенте выразили надежду, что помимо насущных вопросов социального характера инициатива будет способствовать тому, чтобы в регионе оставались грамотные специалисты. Планируется также сотрудничать с предприятиями, чтобы те смогли продавать своим сотрудникам жилье на льготных условиях.

Толкачев отметил, что вопросом будет заниматься Некоммерческая организация «Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан». Ее учредителем является Госкомитет по строительству и архитектуре.

«Мы расширяем перечень способов. Отдельные категории граждан смогут брать готовое жилье внаем с правом последующего выкупа. Некоммерческие организации (сейчас мы говорим конкретно о ФРЖС) смогут передавать жилые помещения в муниципальную или госсобственность. Это позволит нам сформировать в республике специализированный жилищный фонд», – объяснил Толкачев.