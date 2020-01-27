В России могут заставить магазины раздавать еду бедным

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В России каждый год ежегодно появляется семнадцать миллионов тонн пищевых отходов. При этом, около девяти процентов всех пищевых потерь возникает на этапах хранения и реализации продукции в магазинах. В Госдуме предложили решение, за счет которого торговые сети будут не выбрасывать еду, а раздавать ее бедным.
ФедералПресс пишет, что в преимущественном числе стран мира распространено такое направление, как фудшеринг — передача нераспроданных продуктов нуждающимся. В России этому препятствует широкий спектр бюрократических проблем.
Депутаты Госдумы РФ предлагают внести в Налоговый кодекс поправки, облегчающие налоговое регулирование передачи товаров в благотворительных целях. Со слов депутата от ЕР Сергея Вострецова, необходимо освободить безвозмездную передачу продуктов, еще пригодных для употребления, от налога на прибыль и НДС, составляющих в настоящее время сорок процентов от стоимости переданного.
Отмечается, что сейчас благотворительная передача приравнивается к продаже.
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