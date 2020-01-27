В России могут заставить магазины раздавать еду бедным

ФедералПресс пишет, что в преимущественном числе стран мира распространено такое направление, как фудшеринг — передача нераспроданных продуктов нуждающимся. В России этому препятствует широкий спектр бюрократических проблем.

Депутаты Госдумы РФ предлагают внести в Налоговый кодекс поправки, облегчающие налоговое регулирование передачи товаров в благотворительных целях. Со слов депутата от ЕР Сергея Вострецова, необходимо освободить безвозмездную передачу продуктов, еще пригодных для употребления, от налога на прибыль и НДС, составляющих в настоящее время сорок процентов от стоимости переданного.