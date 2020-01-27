В начале недели в Башкирию придет резкое похолодание до -30°
Сегодня, 11:49ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха упадет в середине недели
Во вторник в Башкирии ночью ожидается северный, северо-западный ветер, температура воздуха при прояснениях до -25°, днем до -17°.
В среду, 29 января, направление ветра изменится — умеренный ветер придет с юга, но температура воздуха ночью не изменится: -19…-24°, местами до -30°. Днем температура воздуха составит -10…-15°.
При этом начало февраля в регионе, по прогнозам, будет снежным и теплым — вплоть до плюсовой температуры.
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