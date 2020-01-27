В начале недели в Башкирию придет резкое похолодание до -30°

Во вторник в Башкирии ночью ожидается северный, северо-западный ветер, температура воздуха при прояснениях до -25°, днем до -17°.

В среду, 29 января, направление ветра изменится — умеренный ветер придет с юга, но температура воздуха ночью не изменится: -19…-24°, местами до -30°. Днем температура воздуха составит -10…-15°.