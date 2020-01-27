В Екатеринбурге готовится забастовка водителей машин скорой помощи

На сегодняшний день три екатеринбургские подстанции скорой помощи работают на аутсорсинге. В московской компании официальная зарплата составляет 22-23 тысяч рублей (в том числе соцпакет и оплачиваемый отпуск), тогда как «Феникс-Логистика» Евгения Фридмана предлагает водителям стать индивидуальными предпринимателями или самозанятыми. Такая схема действует в Перми, где работает эта компания. Власти Екатеринбурга подпишут с пермской компанией контракт на сумму 113,5 миллионов рублей. Договор будет действовать до марта 2021 года. Об этом пишет properm.ru.

Водители машин скорой помощи не хотят оформлять ИП, так как в этом случае придется самим оплачивать больничный, отпуск и налоги. Работники поставили условие: либо с ними заключают трудовые договоры, либо они не выходят на работу. Если автомобили «03» будут стоять пустыми, то люди не смогут получить медпомощь.