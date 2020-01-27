В «Башкирскую содовую компанию» перешел на работу куратор ПФО
В компании произошел ряд кадровых назначений.
Газета «Стерлитамакский рабочий» сообщает, что в компанию БСК перешел на позицию по организационной и кадровой политике занял Рустем Басыров. Ранее он руководил департаментом по вопросам внутренней политики в Приволжском федеральном округе.
Заседание совета директоров, на котором было принято это решение прошло 24 января. Кандидатуру Басырова поддержали все 11 членов правления. Сегодня, 27 января, он уже приступил к своей работу. На совете также было принято решение прекратить полномочия Сергея Лобастова и Владимира Ануфриева, причины решения неизвестны.
Рустем Басыров родился 5 марта 1977 года в Стерлитамаке, окончил Стерлитамакский государственный педагогический институт по специальности «История» в 1999 году, в 2006 г поступил на аспирантуру Уфимского научного центра РАН.