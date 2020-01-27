В «Башкирскую содовую компанию» перешел на работу куратор ПФО

Газета «Стерлитамакский рабочий» сообщает, что в компанию БСК перешел на позицию по организационной и кадровой политике занял Рустем Басыров. Ранее он руководил департаментом по вопросам внутренней политики в Приволжском федеральном округе.

Заседание совета директоров, на котором было принято это решение прошло 24 января. Кандидатуру Басырова поддержали все 11 членов правления. Сегодня, 27 января, он уже приступил к своей работу. На совете также было принято решение прекратить полномочия Сергея Лобастова и Владимира Ануфриева, причины решения неизвестны.