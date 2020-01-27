В Башкирии запретили полностью вылетать в Китай
Полетная программа полностью отменена на вылет.
Вылеты из Уфы в Китай, по информации РБК-Уфа, полностью отменены из-за эпидемии коронавируса. Журналисты со ссылкой на представителя международного аэропорта «Уфа» Татьяну Ризван сообщают, что полностью авиасообщение не прекратиться до тех пор, пока из Китая не вернут всех пассажиров.
В настоящий момент полетная программа «Ай Флай», которая выполняла рейсы в Санью на острове Хайнань, полностью отменена на вылет с 27 января. Рейсы будут выполняться только на прилет.
Председатель «Баштурсоюза» Ильдар Биккузин также сообщил РБК, что продажа путевок в Китай приостановлена по рекомендации Ростуризма.
«Люди и сами начали выбирать другие направления для отдыха. Даже Вьетнам и Таиланд, как соседние страны, тоже стали продаваться меньше», — отметил в комментарии директор уфимской турфирмы «Желтый чемодан» Андрей Гареев.