В Башкирии запретили полностью вылетать в Китай

Вылеты из Уфы в Китай, по информации РБК-Уфа, полностью отменены из-за эпидемии коронавируса. Журналисты со ссылкой на представителя международного аэропорта «Уфа» Татьяну Ризван сообщают, что полностью авиасообщение не прекратиться до тех пор, пока из Китая не вернут всех пассажиров.

В настоящий момент полетная программа «Ай Флай», которая выполняла рейсы в Санью на острове Хайнань, полностью отменена на вылет с 27 января. Рейсы будут выполняться только на прилет.

Председатель «Баштурсоюза» Ильдар Биккузин также сообщил РБК, что продажа путевок в Китай приостановлена по рекомендации Ростуризма.