В Башкирии рассказали, где выше всего конкуренция за госконтракты

Глава госкомитета по конкурентной политике Денис Булатов сообщил, что в 2019 году наиболее конкурентными рынками стали капитальный ремонт, строительство, клининг и текущий ремонт. В этих торгах заявляются 3-3,6 претендента. Меньше всего конкуренции в сфере аренды и лизинга медоборудования, лекарства и расходников – 1,5 — 1,8 участников.

Всего было заключено госконтрактов на 112 млрд рублей. Глава комитета отметил, что этот показатель выше данных 2018 года на 10 процентов. 53 процента – муниципальные заказы и 47- республиканские, тогда как в 2018 году преимущественно заключались республиканские контракты. Структура заказов изменилась, по данным господина Булатова, после передачи муниципалитетам большего объема торгов, в том числе по программе «Башкирские дворики».