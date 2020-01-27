В Башкирии подвели итоги конкурса на лучший ледовый новогодний городок

По информации руководителя региона Радия Хабирова, лидерами среди башкирских городов, где получилось лучше всего оформить новогодний городок стали Уфа и Нефтекамск. На третьем месте оказалcя город Туймазы. Среди сельских районов лучшим стал Илишевский, затем Татышлинский и Караидельский.

В конкурсе учитывалось праздничное убранство, иллюминация на улицах и фасадах, а также пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, отметили в пресс-службе главы.

Призеры конкурса получат денежную премию в размере 500 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч за второе и за третье – 150 тысяч рублей. Деньги направят на благоустройство.

Министр ЖКХ Борис Беляев сообщил, что всего в регионе работали более 800 городков и 100 площадок при торговых центрах, клубах, парках, скверах. Заявки на конкурс поступили от 45 муниципалитетов.