В Башкирии подвели итоги конкурса на лучший ледовый новогодний городок
Итоги озвучил глава региона Радий Хабиров на правительственном оперативном совещании.
По информации руководителя региона Радия Хабирова, лидерами среди башкирских городов, где получилось лучше всего оформить новогодний городок стали Уфа и Нефтекамск. На третьем месте оказалcя город Туймазы. Среди сельских районов лучшим стал Илишевский, затем Татышлинский и Караидельский.
В конкурсе учитывалось праздничное убранство, иллюминация на улицах и фасадах, а также пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, отметили в пресс-службе главы.
Призеры конкурса получат денежную премию в размере 500 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч за второе и за третье – 150 тысяч рублей. Деньги направят на благоустройство.
Министр ЖКХ Борис Беляев сообщил, что всего в регионе работали более 800 городков и 100 площадок при торговых центрах, клубах, парках, скверах. Заявки на конкурс поступили от 45 муниципалитетов.
По словам руководителя региона Радия Хабирова, в следующем году призовой фонд планируют двукратно увеличить.