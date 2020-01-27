В Башкирии наказали слишком навязчивых коллекторов

В УФСПП по Башкирии сообщили, что привлекли к ответственности компанию «Столичное агентство по возврату долгов».

В пресс-службе ведомства сообщили, что с жалобой на эту компанию обратился мужчина из Стерлитамака. Он рассказал, что ему постоянно поступают звонки с требованием погасить долги.

Расследование приставов показало, что организация превысила допустимую частоту уведомлений – только за одну неделю в компании совершили 4 звонка.