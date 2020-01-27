В Башкирии наказали слишком навязчивых коллекторов
Сегодня, 17:00ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Компания, которая занималась задолженностью, давала о себе знать слишком часто.
В УФСПП по Башкирии сообщили, что привлекли к ответственности компанию «Столичное агентство по возврату долгов».
В пресс-службе ведомства сообщили, что с жалобой на эту компанию обратился мужчина из Стерлитамака. Он рассказал, что ему постоянно поступают звонки с требованием погасить долги.
Расследование приставов показало, что организация превысила допустимую частоту уведомлений – только за одну неделю в компании совершили 4 звонка.
В отношении агентства было заведено административное дело и назначено наказание в виде 50 тысяч рублей.
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