Россия ищет пути усиления своей позиции в вопросе границы в Беринговом проливе

Глава МИД СССР Эдуард Шеварднадзе подписал его на невыгодных условиях, поэтому Россия его не ратифицировала, исполняя на временной основе. В настоящее время известно, что договор пока остается временным.

Телеграм-канала "Мейстер" пишет, что прийти к решению о пересмотре соглашения будет трудно: удобный для себя договор США в срочном порядке ратифицировали, а участки под добычу углеводородов стали продавать на спорных участках еще в восемьдесят втором году. Силовой метод решения вопроса невозможен. Международный арбитраж мог бы укрепить позицию России, однако американская сторона может проигнорировать нежелательный вердикт.