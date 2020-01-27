Мазда от 100, Киа Рио от 600: В Уфе устроят распродажу машин должников

Заявки можно подать до 3 февраля Кирова, 99/3, офис №6. Будущий владелец машины должен будет принести необходимый пакет документов и, разумеется, сам не должен быть должником. Также за автомобиль он должен внести часть задатка.

Среди представленных лотов, например, Mazda МРV, 2003 года выпуска. Ее приобрести можно от 132 тысяч рублей, начальная цена Kia Rio 2016 года выпуска – от 680 тысяч рублей. Renault Logan 2008 года можно приобрести от 228 960 рублей, Peugeot 408 2013 – от 629 108 рублей.