Квартиры в ЖК «Венский лес» с выгодой до 254 080 руб.!

Наконец-то вы дома!

Наконец-то вы дома!

Подробнее можно узнать в офисах продаж и по телефону (347) 225-05-61.

О проекте:

Венский лес – жилой комплекс Унистрой в Уфе, расположенный в 10 минутах езды от центра в экологически чистом районе «Зеленая роща» рядом с выставочным центром «ВДНХ-Экспо» в окружении лесного массива. С верхних этажей открывается живописный вид на долину реки Уфа и Дудкинские горы. Комплекс состоит из 3 домов, объединенных единой концепцией двора, свободного от машин и доступа посторонних. На территории: игровые и спортивные пространства, воркаут-зоны, большое спортивное поле и веревочный парк, а также собственный детский сад.

Венский лес: квартал для жизни

*Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН». Проектные декларации размещены в ЕИСЖС на сайте https:наш.дом.рф. Копии проектных деклараций возможно получить в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 104, ул. Менделеева, д. 156, строение Офис продаж ЖК «Венский лес».

**Условия программы: При заключении договора участия в долевом строительстве, предметом которого является однокомнатная квартира, находящаяся в ЖК «Венский лес», в доме со строительным номером №2, с использованием одной из форм оплаты: 100% оплата, за счет кредитных средств, рассрочка платежа, предоставляется снижение стоимости цены квартиры относительно прайс-листа Застройщика, равной стоимости летнего помещения с учетом понижающего коэффициента выбранной квартиры.

Программа не суммируется с иными программами и акциями.

Срок программы: с 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г.

Подробнее о данном предложении, об условиях ипотечного кредитования, можно узнать в офисах продаж и по тел. (347) 216-40-40.

В расчете использована квартира №203, площадью 40,9 кв. м