История, ставшая мировым бестселлером, с 30 января во всех уфимских кинотеатрах

Миллионы читателей из разных эпох и в разных странах мира воспринимали роман Луизы Мэй Олкотт по-разному. Книга очень красочно описывает, насколько мир может быть труден для амбициозных девушек, но в какой-то степени и успокаивает, поскольку эти амбиции и удивительный внутренний мир героинь сами по себе многого стоят. Луиза Мэй Олкотт в своем романе предлагает универсальный способ получить и удержать многие вожделенные блага жизни – семью, искусство, деньги, любовь, свободу и надежду быть на 100% тем, кто ты есть, создавая собственную уникальную историю.

Именно этот, наполненный жизненной силой, лейтмотив «Маленьких женщин» сценарист и режиссёр Грета Гервиг хотела перенести на экран. Гервиг стремилась передать не только эпичность и красочность созданного Олкотт мира, но и предельно реалистично передать эмоциональность, оживляющую персонажей книги. Как и любой другой читатель, Гервиг поняла роман по-своему и вложила этот смысл в сценарий. Изначально роман был издан в двух частях. Первый рассказывал о беззаботном детстве сестёр Марч, второй – об их наполненных суровыми реалиями зрелости. Гервиг решила ничего не делить – история целеустремлённой и энергичной Джо связала воедино два времени и воссоединила обе части истории.

Фото: Columbia Pictures Russia

В результате получается рассказ о четырёх женщинах, которые вспоминают о своей беззаботной юности и размышляют о том, как они стали теми, кто они есть. В фильме также нашла отражение повседневность жизни женщин – их открытия, жертвы и гнев, их переживания о благосостоянии, творчестве и домашних заботах. Всё это играло в сюжете огромную роль. Как можно управлять своей жизнью, когда столько событий происходят по воле случая, начиная с трещины во льду и заканчивая не вовремя доставленным письмом? Как с этими превратностями судьбы будут справляться четыре сестры, которые мечтают о столь недостижимом?

Роли Джо, Мег, Эми и Бэсс Марч сыграли Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Элайза Сканлен. Тимоти Шаламе исполнил роль Лори, соседа Марчей. Лора Дерн и Мэрил Стрип снялись в ролях Марми и тёти Марч.