Глава Башкирии пообещал штрафовать перевозчиков «беспощадно» и «много»

Наличие контрольно-кассовой техники в общественном транспорте начнут проверять с 1 июля 2020 года, заявил председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

Радий Хабиров отметил, что пока что закона, который бы предусматривал штраф за наличие контрольной кассы на бортах нет, хотя она уже должна быть установлено во всем общественном транспорте.

«С 1 июля мы начнем штрафовать много и беспощадно. Но! Сейчас наша задача – предупредить перевозчиков, что мы будем это делать, что нам не нужны их деньги и нам не нужны такие штрафы – мы просто вынуждены так с ними поступать», – заявил руководитель региона.