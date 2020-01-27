Глава Башкирии подвел итоги голосования за имя театра оперы и балета

Глава республики Радий Хабиров подвел итоги голосования за имя театра оперы и балета. По данным руководителя Башкирии, около 80 процентов проголосовали за вариант, что театр должен носить имя легенды мировой культуры Рудольфа Нуреева.

«Что меня, честно говоря, нисколько не удивляет», – отметил он.

Радий Хабиров сообщил, что в голосовании приняли участие около 30 тысяч человек и отметил, что эти цифры появились с первой минуты и остались стабильными.

«Тем не менее решение пока нельзя считать принятым. Далее будет работать Комиссия по увековечению, где свою точку зрения выскажут эксперты. О результатах – расскажу», – заключил глава Башкирии.