Глава Башкирии подвел итоги голосования за имя театра оперы и балета
Большинство решили, что он должен носить имя легенды.
Глава республики Радий Хабиров подвел итоги голосования за имя театра оперы и балета. По данным руководителя Башкирии, около 80 процентов проголосовали за вариант, что театр должен носить имя легенды мировой культуры Рудольфа Нуреева.
«Что меня, честно говоря, нисколько не удивляет», – отметил он.
Радий Хабиров сообщил, что в голосовании приняли участие около 30 тысяч человек и отметил, что эти цифры появились с первой минуты и остались стабильными.
«Тем не менее решение пока нельзя считать принятым. Далее будет работать Комиссия по увековечению, где свою точку зрения выскажут эксперты. О результатах – расскажу», – заключил глава Башкирии.
Напомним, голосование Хабиров запустил во всех своих социальных сетях 23 января. Он сразу высказался, что не против кандидатуры Рудольфа Нуреева, но ему нужно посоветоваться с жителями республики.