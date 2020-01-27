Эксперты рассказали о подорожании йода в России почти на 30% за год

При этом в некоторых точках продаж цены на отдельные марки популярного антисептика выросли на 64%, информирует газета «Известия».

Если в декабре 2018 года средняя стоимость йода в российских аптеках составляла 14 рублей, то в декабре 2019 года - уже 18 рублей. Подорожание препарата выше среднего по стране почти в 10 раз.

Как отметили в ФАС, йод не входит в реестр жизненно важных лекарственных средств. Поэтому его стоимость не регулируется государством.

Специалисты пояснили, что подорожание йода связано с его дефицитом на рынке. Предприятий, производящих данный препарат, в России осталось очень мало. Кроме этого, йод подорожал после введения маркировки. По этой причине цена препарата стала больше примерно на 2,5 рубля.