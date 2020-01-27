«Чудовищные квитанции»: министр ЖКХ Башкирии объяснил причины высокой платы за тепло

Министр ЖКХ в Башкирии Борис Беляев на оперативном совещании в правительстве республики сообщил результаты поквартирного обхода комиссии Госжилнадзора, управляющих компаний и общественности. По полученным данным, проверка выявила 98 нарушений в содержании и эксплуатации домов, а также 66 нарушений в работе общедомовых приборов учета.

Борис Беляев отметил, что в Башкирии есть дома, в которых прибор учета подсчитывает потребление тепла и ГВС на два и более здания, что не учитывает ресурсоснабжающая компания. В данным случае расчет производится по нормативу без учета фактического потребления.

Он также сообщил, что ряд домов получил корректировки с учетом тепла, которое было поставлено в неотопительный период. Также выяснилось, что не все управляющие компании предоставили показания общедомовых приборов учета, поэтому в «БашРТС» объем теплоэнергии определили исходя из потребления в отопительный период. Были обнаружены и факты, когда некорректно учитывались данные по нежилым помещениям.

В настоящий момент, по словам руководителя ведомства, в адрес МУП «УИС», «БашРТС» и управляющих компаний внесли представления.