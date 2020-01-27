200 тысяч за негативный отзыв: как автомошенники зарабатывают на жителях Башкирии

Ранее Медиакорсеть рассказывала методах уфимских автомошенников. Надо отметить, все они работают примерно по одинаковой схеме. Однако больше всего преуспел автосалон под названием «Уфа», расположенный в центре города, на улице Кирова. Рассмотреть их деятельность через «увеличительное стекло» помогут юрист, автоэксперт Леонид, автор ютуб-канала «Стопхлам» и руководитель автосалона «Автолайн» Эрик Яруллин.

Несмотря на то, что в последнее время участились уголовные дела, возбужденные против автомошенников, некоторые из них продолжают обирать неискушенных автолюбителей. Большая часть обманутых клиентов состоит из пенсионеров и сельчан. Один из таких мошенников — автосалон «Уфа», скандальный ролик с участием менеджера которого не так давно распространился в социальных сетях.

Судя по ролику, некая женщина купилась на их объявления и внесла 300 тысяч рублей предварительного взноса на приобретение автомобиля. Однако вовремя успела понять, что перед ней мошенники. Видео, снятое самой женщиной, демонстрирует, как она пишет заявление на возврат денег, а менеджер автосалона пытается помешать, применяя психологическое давление. А именно — криками, матом и другими грубыми словами.

Видео Видео: соцсети

По словам автоэксперта Леонида, в большинстве случаев клиенты, оказавшиеся в капканах автосалона, уже не смогут вернуть свои деньги, а наоборот, будут вынуждены заплатить огромную сумму — почти всю стоимость автомобиля, сколько он стоил бы, если бы приобретался у официальных дилеров. А если не отказаться, то придется заплатить двойную сумму из-за бешеной кредитной ставки и допуслуги, которые незаметно навязывают менеджеры.

Впрочем, обо всем по порядку.

Схема мошенничества

Как выяснил Леонид, юридическое лицо, представляющее интересы автосалона «Уфа», — некое ООО «АВТОПРАЙМ». Свою деятельность ООО ведет по договору поручения и выступает в качестве агента между ООО «ОК-ГРУПП» и покупателем.

— Автомобили, которые продаются через автосалон, находятся на балансе «ООО ОК-ГРУПП». Договор передачи транспортного средства от этого ООО к ООО «АВТПРАЙМ» делается чуть ли не день в день. Отсюда можно сделать вывод, что «ОК-ГРУПП» и «АВТОПРАЙМ» — одна и та же шарашка. Тут даже не требуется крупное расследование, все лежит на поверхности. Один из основных пунктов договора поручения — при реализации автомобиля «Автопрайм» получает 6% от его стоимости, — рассказывает Леонид.

Ранее мы писали, что автомошенники привлекают своих жертв с помощью интернет-объявлений, манят низкими ценами и процентными ставками по кредиту. Автосалон «Уфа» — не исключение. При этом многие приезжают с суммой, которой хватает на покупку автомобиля, указанного на объявлении. Однако им отказывают, объясняя, что оформление сделки возможно только в кредит.

Молодой парень либо красивая девушка с глубоким декольте забирает у клиента права на вождение ТС или паспорт на все время оформления документов. Это делается с намерением психологического воздействия на человека: если он почувствует что-то неладное и захочет уйти, то ему скажут, что мы пока не можем вернуть ваш документ, уже началось оформление.

— Многие уже на этом этапе ломаются, боятся, что останутся без документа, и начинают выстраивать себе в голове заоблачные проблемы, которых, в принципе, нет, — говорит Леонид.

После оформления кредитной заявки начинаются звонки с разных банков. В действительности же на другом конце провода в зачастую будет один и тот же человек, который озвучивает ставки и говорит: «Сейчас к вам подойдет менеджер с документами, пожалуйста, распишитесь, чтобы мы отправили заявку в кредитный отдел».

— Вы получаете документы, расписываетесь, вам приносят другой комплект документов, потом еще. Как раз в эти периоды времени процентная ставка вашего кредита растет как налоги в Российской Федерации. С 5,9%, заявленных на огромном баннере у входа, они превращаются до 19-25% годовых, — отмечает Леонид.

В итоге стоимость автомобиля, который собирался купить клиент, вырастает в разы. При этом, вам говорят, если вы не подпишите договор купли-продажи, то они отказываются привезти автомобиль.

Далее клиенту суют договор купли-продажи. Именно тут нужно быть особенно внимательным и прочитать все пункты. Многие этого не делают и зря: в одном из пунктов говорится, что стоимость автомобиля, действительно, составляет 600 тысяч рублей. А в другом пункте отмечается, что все дополнительные расходы, оформление кредитного продукта, допоборудования и прочее оплачиваются отдельно.

Около 3-5 часов клиента мучают «впариванием» дополнительных услуг и оборудования. Под конец дня, когда он устает, приносят пакеты документов на подпись. Человек, проведший целый день в автосалоне, уставший, подписывает документы, практически не глядя. Кроме того, «банковский работник» снимает его на камеру, заставляя произносить вслух, что он не имеет никаких претензий, что его не заставляют, он находится в чистой памяти и в здравом уме.

— Вы когда-нибудь видели такую схему работы? Поверьте, ни один официальный дилер, ни один автосалон, торгующий б/у автомобилями, никогда не заставит делать такие заявления на камеру, — комментирует автоэксперт.

Заявление о предоставлении услуг Фото: Mkset.ru

Наконец, все подписано, автомобиль рядом. Тут выясняется, что ежемесячный платеж по кредиту составляет не 10 тысяч рублей, как хотелось, а 30. Годовые проценты выросли до 25%. Клиент, как правило, начинает отказываться, ругаться. Но ему суют документы, подписанные им же, говорит автор канала «Стопхлам». Если клиент откажется, то ему придется заплатить.

Стоимость автомобиля за отказ

По сути, клиент оказывается в безвыходной ситуации. Впрочем, именно этого и добиваются мошенники. Заплатить за отказ придется много.

Во-первых, покупатель, в случае расторжения договора, должен заплатить 20% от всей суммы, а не от первоначального взноса, как ошибочно думают многие. Этот пункт прописан в договоре. Плюс необходимо заплатить 6% по договору поручения, так как деньги были условно переведены со счета ООО «АВТОПРАЙМ» на счет ООО «ОК-ГРУПП».

Практически всем клиентам выдается пакет допуслуг: сертификат на юридическую помощь стоимостью от 40 до 60 тысяч рублей, сертификат помощи на дороге — 20 тысяч рублей и электронная карта — 19 тысяч 990 рублей. Все эти допуслуги не представляют из себя ничего серьезного и точно не стоят своих денег, отмечает Леонид. Стоимость допуслуг, по словам юриста, если постараться, можно вернуть. Необходим документ, подтверждающий покупку этих услуг. Позвонить по номерам, указанным на этих бумагах, написать заявление и отправить. Все это необходимо проделать в последующие 14 дней после покупки.

Просто сбежать, отказавшись от всего или вызвать полицию тоже не получится: по договору клиент будет должен по 1000 рублей в день за хранение уже его автомобиля.

Леонид на примере автомобиля стоимостью 670 тысяч рублей посчитал, сколько будет должен жертва автосалона «Уфа», если вздумает расторгнуть договор:

6% от 670 тысяч = 40 200 рублей (пдоговор поручения)

20% от 1 млн = 200 000 рублей (по договору купли продажи)

Страховка жизни примерно 200 000 рублей

Сертификат помощи на дороге — 20 000 рублей

Сертификат юрпомощи — 60 000 рублей

ИТОГО — 520 200 рублей необходимо заплатить за отказ от сделки. Напомним, автомобиль изначально стоил 670 тысяч рублей.

За негативный отзыв — штраф в 200 тысяч и это не шутка

Самое странное еще впереди. Мошенники решили застраховать себя и им это удалось: они заставляют подписывать клиентов мировое соглашение о досудебном урегулировании будущих споров. В нем говорится, что стороны не имеют претензий друг другу и больше не имеют права обращаться по поводу выяснения своих споров в суды Российской Федерации. За подпись на этом документе клиент получает 30 тысяч рублей наличными.

Мировое соглашение Фото: Mkset.ru

Однако договор не только запрещает обращаться в суд. Он также категорически ограничивает право человека обращаться в надзорные органы с заявлением. Иначе придется заплатить 200 тысяч рублей в виде санкций. Эта же сумма грозит, если недовольный клиент разместит негативный отзыв об автосалоне, будет распространять негативную информацию по мессенджерам и другим платформам.

А как происходит досудебное урегулирование, понятно по видео выше.

КОММЕНТАРИЙ

Эрик Яруллин, руководитель автосалона «Автолайн»:

— К сожалению, мы пришли к такому варианту событий, что мошеннические автосалоны действуют в нашем регионе уже несколько лет. И мы об этом до сих пор мало что знали, потому что обманутые люди не сообщали в компетентные органы и в СМИ из-за страха больших штрафов со стороны автосалонов. Плюс брали автомобили значительно дороже, чем могли купить у официального дилера. И эта схема процветает. О том, что автосалон «Уфа» входит в число мошенников, участники рынка знали. Мы об этом говорим тем, кто к нам обращается. Для всех нас это большой урок, показывающий, что может случиться с покупателями, которые попадают в подобные автосалоны. Мы знаем, что этот автосалон закроется, но откроется в другом месте под другим названием и будет продолжать обманывать людей. Потому что у регулирующих органов нет инструментов, чтобы пресечь их деятельность раз и навсегда.