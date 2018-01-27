В Уфе пройдет ярмарка вакансий

1 февраля в Уфе по адресу бульвар Ибрагимова, 47/1 с 10:00 до 12:00 пройдет ярмарка вакансий, сообщают «Вести-Башкортостан». Посетителям ярмарки предоставят весь спектр услуг в сфере занятости, в том числе информировании о положении на рынке труда, консультации психолога и компьютерную профориентационную диагностику.