В Уфе пройдет ярмарка вакансий

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Соискатели смогут получить консультации по профессиональной ориентации и узнать о положении на рынке труда на текущий момент.
1 февраля в Уфе по адресу бульвар Ибрагимова, 47/1 с 10:00 до 12:00 пройдет ярмарка вакансий, сообщают «Вести-Башкортостан». Посетителям ярмарки предоставят весь спектр услуг в сфере занятости, в том числе информировании о положении на рынке труда, консультации психолога и компьютерную профориентационную диагностику.
Соискателям предложат вакансии врачей, водителей, барменов, воспитателей, инженеров, диспетчеров, официантов, поваров, электриков, продавцов и многие другие.
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