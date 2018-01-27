Неделя в Башкирии: Медаль обратно, Путин в Уфе, голодовка и Вайсфельд

Медиакорсеть решила напомнить о главных событиях недели и интересных темах. То, что вы могли пропустить, но должны знать.

В понедельник, 22 января, Медиакорсеть решила понять, почему жертвы домашнего насилия чаще выбирают молчание. Согласно статистике, в России более 30 тысяч женщин ежедневно испытывают насильственные действия от своих мужей. И тем не менее молчат об этом. Комментарии специалистов и разные истории из семейных взаимоотношений можно прочитать здесь.

И в этот же день в Уфимском районном суде прошло очередное слушание по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 198 УК РФ).

Во вторник, 23 января, многих всколыхнула новость о том, что мать восьмерых детей из Уфы Юлия Вольф вернула медаль материнской славы главе Башкирии Рустэму Хамитову. По её словам, на этот шаг она пошла, чтобы обратить внимание на незащищённость многодетных семей в регионе. Попытка, похоже, удалась, потому что сразу же после этого поступка с ней поговорили в отделе приема обращений граждан и вернули ей заслуженную награду.

В этот же день в Уфе начали бессрочную голодовку дольщики жилого комплекса «Миловский парк». И они же начали акцию «Встреча с Путиным», выставив пикеты на улицах Уфы 23 и 24 января.

Президент России Владимир Путин прибыл в Уфу с рабочим визитом, все подробности его визита можно прочитать здесь.

25 января студенты отмечали Татьянин день. Медиакорсеть подготовила для своих читателей тест на знание студенческой жизни. В этот же день хоккейный клуб «Салават Юлаев» заявил о том, что расторгает договор с генеральным менеджером Леонидом Вайсфельдом. А в отношении главы администрации Хайбуллинского района Раиля Ибрагимова возбудили уголовное дело, он не расплатился с организацией, которая сделала асфальтированную дорогу от его дома.