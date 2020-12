17-летняя жительница Башкирии Яна Габбасова прошла в финал шоу «Голос». Уроженка Нефтекамска на минувшем концерте исполнила песню Ирины Дубцовой «О нем». Тогда судьба самой юной участница была в руках телезрителей.

Звездная наставница девушки, звезда эстрады Полина Гагарина, отдала своей конкурсантке 60% от себя. В результате зрительского голосования Яна Габбасова получила еще 60% голосов от зрителей. В финал вышли четыре участника – по одному от каждой команды. Победитель главного вокального конкурса страны определится 30 декабря в прямом эфире Первого канала.

