Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы нашло подрядчика, который будет заниматься отловом бездомных животных в 2021 году.

Отметим, что победителя госзакупки удалось определить лишь со второго раза. В первый раз ни одной заявки на конкурс так и не поступило. Общая стоимость контракта составила 8,9 миллионов рублей. В документах госзакупки указано, что контракт получила компания «Фреш-Микс». По условиям закупки, минимальная цена услуг не должна была превышать 10 787 рублей. Компания снизила предложенную стоимость на 54 рубля.

