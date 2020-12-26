В Башкирии волонтеры поздравят ветеранов войны с Новым годом

В Башкирии волонтеры поздравят ветеранов войны с Новым годом

Вчера, 10:17ОбществоКарина МамаеваPhoto: "Волонтеры Победы"
В Башкирии стартовала акция, которая объединяет людей по всей России, «С Новым годом, ветеран!». Активисты движения «Волонтеры Победы» поздравят участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Первым удалось обрадовать Ефима Косткина из города Октябрьский. Ребята в костюмах Дедушки Мороза и Снегурочки пришли в гости к ветерану и поздравили с наступающим праздником.

— Важно уделять внимание ветеранам войны не только 9 мая и не только в год Памяти и Славы, но в повседневной жизни, к счастью, у нас есть такая возможность. Важно отметить, что все посещения ветеранов проходят с соблюдением всех мер безопасности, — отметил специалист по работе с молодежью МБУ «Дворец молодежи» города Октябрьский Александр Юдин.

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