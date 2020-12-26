В Башкирии волонтеры поздравят ветеранов войны с Новым годом

— Важно уделять внимание ветеранам войны не только 9 мая и не только в год Памяти и Славы, но в повседневной жизни, к счастью, у нас есть такая возможность. Важно отметить, что все посещения ветеранов проходят с соблюдением всех мер безопасности, — отметил специалист по работе с молодежью МБУ «Дворец молодежи» города Октябрьский Александр Юдин.