В 2021 году в 262 населенных пунктах Башкирии появится проводной интернет. При этом на сегодняшний день в нем нуждаются около 1200 населенных пунктов. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

По словам чиновника, реализация проекта не посильна для регионального бюджета, поэтому для внедрения интернета власти планируют использовать программу государственно-частного партнерства. — Объявили конкурс, победила в нем «Башинформсвязь». Компания будет прокладывать связь на условиях софинансирования. В ближайшие годы мы полностью закроем потребность в качественном интернете в каждом селе и деревне – неважно, насколько они удалены от центра, — заявил Андрей Назаров.

