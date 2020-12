Блогер из Уфы, лишившийся ног, рассказал о необычном подарке для Радия Хабирова

Блогер из Уфы Рустам Набиев рассказал своим подписчикам в социальных сетях о том, что семья Хабировых пригласила его с супругой на чай. Встреча состоится в это воскресенье, заявил он.

По этому случаю Рустем Набиев решил преподнести главе Башкирии памятный подарок – камень с Эльбруса. Он планировал передать его Рдию Хбирову уже давно, но все не представлялось возможности. — Этот камень достался мне таким трудом, потом, слезами, силой. Поэтому я думаю, он займет достойное место, — сказал Набиев. Photo: Инстаграмм Напомним, Рустам Набиев лишился ног при обрушении казармы в Омске. Ранее в Instgram он сообщил, что хочет подняться на Эльбрус. Там же он рассказывал о своих ежедневных приключениях и подготовке к подъёму. 12 сентября он коротко написал о своём подвиге. Подъем он посвятил своей семье: жене и дочкам. Рустам признался, что подъём для него был тяжелым.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter