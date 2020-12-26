Блогер из Уфы, лишившийся ног, рассказал о необычном подарке для Радия Хабирова

Блогер из Уфы, лишившийся ног, рассказал о необычном подарке для Радия Хабирова

Вчера, 17:38ОбществоКарина МамаеваPhoto: saba-rt.ru
Блогер из Уфы Рустам Набиев рассказал своим подписчикам в социальных сетях о том, что семья Хабировых пригласила его с супругой на чай. Встреча состоится в это воскресенье, заявил он.

По этому случаю Рустем Набиев решил преподнести главе Башкирии памятный подарок – камень с Эльбруса. Он планировал передать его Рдию Хбирову уже давно, но все не представлялось возможности.

— Этот камень достался мне таким трудом, потом, слезами, силой. Поэтому я думаю, он займет достойное место, — сказал Набиев.

Photo:Инстаграмм

Напомним, Рустам Набиев лишился ног при обрушении казармы в Омске. Ранее в Instgram он сообщил, что хочет подняться на Эльбрус. Там же он рассказывал о своих ежедневных приключениях и подготовке к подъёму. 12 сентября он коротко написал о своём подвиге. Подъем он посвятил своей семье: жене и дочкам. Рустам признался, что подъём для него был тяжелым.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы