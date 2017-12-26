Жителю Башкирии всё-таки отказали в звании «Ветеран труда»

Сотрудники министерства, действовавшие в рамках закона, обжаловали дело в Верховном суде.

Ранее мужчина был судим, о чем свидетельствует запись в его трудовой книжке. Мужчина был уволен по статье за совершение уголовно наказуемого деяния, и 18 месяцев отбывал наказание в виде исправительных работ. По закону человеку, уволенному по этой статье, не может быть присвоено звание «Ветеран труда».