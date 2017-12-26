Жителю Башкирии всё-таки отказали в звании «Ветеран труда»

62-летнему жителю Кумертау, отказали в присвоении звания «Ветерана труда, имеющего продолжительный стаж работы» по объективной причине, сообщили в пресс-службе минтруда республики.
Ранее мужчина был судим, о чем свидетельствует запись в его трудовой книжке. Мужчина был уволен по статье за совершение уголовно наказуемого деяния, и 18 месяцев отбывал наказание в виде исправительных работ. По закону человеку, уволенному по этой статье, не может быть присвоено звание «Ветеран труда».
Так, 21 декабря текущего года судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда рассмотрел апелляционную жалобу министерства труда и вынесла определение об ее удовлетворении. В итоге принято новое судебное решение и в удовлетворении исковых требований прокурора Кумертау отказано.
Напомним, мужчина подавал заявление в прокуратуру по факту отказа в присвоении звания ветерана.