Вице-премьер, артист, ректор и депутат: кому вручил награды Рустэм Хамитов
Сегодня, 16:15ОбществоНаталья КузнецоваФото: glavarb.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава Башкирии Рустэм Хамитов сегодня вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан. В списке награжденных - 53 человека.
Из наиболее известных личностей награду получил артист драмы – ведущий мастер сцены Башдрамтеатра Фидан Гафаров.
Из депутатов отмечена зампредседателя Госсобрания-Курултая РБ Юмабика Ильясова. Из чиновников - вице-премьер правительства Башкирии Илшат Тажитдинов.
Также награду сегодня получил ректор Башгоспедуниверситета Раиль Ассадуллин.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей