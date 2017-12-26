В районах Башкирии откроются новые модульные медицинские блоки
Большое событие местного значения произошло на днях в Дуванском районе Башкирии, в райцентре Дуван. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Один такой модуль стоит 15 млн рублей. В нем имеются дневной стационар, прививочный, смотровой и процедурный кабинеты, пункт приема анализов, а также кабинеты терапевта, педиатра, стоматолога, старшей медсестры, скорой помощи, проведения процедур и приема пищи. Для их оснащения были приобретены все нужное оборудование и мебель.
В селе Дуван проживают 3 300 человек, из них 873 – несовершеннолетние. Больница, к тому же, будет обслуживать жителей из ближайших сёл Улькунды, Чертан, Калмаш, Лемезы и Октябрьский.
Известно, что до конца года в Башкирии должны быть установлены шесть модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Еще одно такое же модульное здание, в котором разместится отделение Бюро судмедэкспертизы, должно появиться в Стерлитамаке.