Учредителей застройщика «Миловского парка» пытаются обанкротить

«Сбербанк» подал в Арбитражный суд Башкирии иск о признании банкротом учредителей компании «Килстройинвест».

Учредителей компании «Килстройинвест» (застройщик загородного поселка «Миловский парк») могут признать банкротом. Сбербанк направил в Арбитражный суд Башкирии иск о признании несостоятельными Николая Шеина (бывший главы уфимской школы по подготовке кинологов МВД РФ) и Сергея Ластовчука, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Задолженность каждого ответчика составляет 17 млн руб.

Суд принял эти заявления к производству: дело Сергея Ластовчука рассмотрят 24 января, Николая Шеина – 1 февраля.

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«Миловский парк» - крупный проект малоэтажного строительства под Уфой. «Килстройинвест» должен был построить на землях, арендованных у Фонда содействия развитию жилищного строительства, квартиры по программе «Жилье для российской семьи». Компания не справилась с обязательствами перед более чем 1 тыс. дольщиков, затраты на исполнение которых в госкомстрое республики оценивали более чем в 1 млрд руб. Главной причиной фиаско назвали крах программы «Жилье для российской семьи». В итоге из 14 кварталов, запланированных в данном жилом комплексе, были сданы пока только два.

В сентябре функции управляющей компании перешли к ООО «Амнис-групп» (принадлежит физлицу Кириллу Попову, основателем называют совладельца группы «Башкирская химия» и члена совета директоров Башкирской содовой компании Дмитрия Пяткина).