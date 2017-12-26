Радий Хабиров вывел Красногорск на лидирующие позиции

Городской округ Красногорск занял место в «зеленой» группе лидирующих муниципальных образований, которые продемонстрировали высокие показатели в развитии.

В прошлом году муниципалитет располагался в более низкой «красной» зоне, однако в январе 2017 года Красногорск возглавил экс-куратор Государственной думы России в администрации президента страны Радий Хабиров, который смог улучшить показатели.

Итоги года огласили на заседании Высшего совета при губернаторе Московской области.

Как сообщает издание «Новые известия», работа по рейтингованию муниципалитетов Московской области началась три года назад. Деятельность местных властей оценивается по 50 показателям. В первую очередь смотрят на то, насколько качественно и оперативно выполняются указы президента России, обращения губернатора Московской области, а также государственных программ. Главными принципами, по которым определяют результаты рейтинга, являются единство показателей программ, прозрачность оценки и динамика развития.

Помимо этого на прошедшем заседании было объявлено о том, что Красногорск удостоился премии губернатора «Прорыв года». Самые впечатляющие успехи в уходящем году Красногорск достиг в сфере благоустройства – по этому параметру город занял второе место среди муниципальных образований Московской области. Местная администрация уже объявила о том, что в новом году планирует увеличить темпы благоустройства еще в несколько раз. Также административный центр Подмосковья добился внушительного прогресса среди остальных муниципалитетов по показателям инвестиционного развития.