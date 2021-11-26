Власти Таганрога сообщили о нехватке мест в моргах для тел умерших от ковида

Рост смертности от коронавируса стал причиной проблем в работе патологоанатомического бюро. Тела умерших негде хранить – заполнены все холодильные камеры, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости».
В ведомстве отмечают, что возможностей помещения, в котором проводится вскрытие, не хватает для размещения трупов умерших. В 2020 году медикам были переданы блок-модуль и холодильная камера, однако их уже не хватает.
В социальных сетях распространяется видео, снятое возле морга: оператор комментирует, что в черных пакетах на записи – тела людей, а часть тел закрыта тканью, растянутой возле здания.
Администрация сообщает, что проблема решается путем увеличения числа вскрытий и отправления тел в холодильную камеру, предназначенную для хранения материала, взятого для биопсии. Идет поиск средств для приобретения дополнительных холодильных камер, вопрос, по словам администрации, будет решен не ранее I квартала 2022 года.