Власти Башкирии поменяли планы по спасению уфимских трамваев

Стало известно, на каком этапе находится проект по спасению уфимских трамваев. В Курултае Башкирии об этом сообщил вице-премьер республики Рустам Муратов на заседании 25 ноября.
По его словам, проектировка и модель, которая разрабатывалась совместно с группой компанией «Синара» не подходит. Муратов сообщил, что чиновники ее пересмотрели и отправили в Министерство строительства собственную финансовую модель, которая обеспечит Башкирии реализацию проекта без рисков.
Сам проект включает в себя реконструкцию путей и депо, создание линии между северной и южной частями города, организацию остановок и обновление самих трамваев. Работы оцениваются в 27,6 миллиарда рублей.