Заводу с инвалидами по зрению «Белавтодеталь» в Уфе выделят 20 млн рублей из бюджета

Заводу с инвалидами по зрению «Белавтодеталь» в Уфе выделят 20 млн рублей из бюджета
Заводу с инвалидами по зрению «Белавтодеталь» в Уфе выделят 20 млн рублей из бюджета
26 ноября, 13:01ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Средства позволят субсидировать 80% всех затрат, а рабочие места для инвалидов по зрению будут сохранены.

В Уфе завод «Белавтодеталь», где работают инвалиды по зрению, получит 20 миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщим министр промышленности республики Алексанр Шельдяев на совещании в ведомстве 25 ноября.

Чиновник заявил, что на данный момент рассматриваются все варианты для развития завода, в том числе и увеличение объемов производства. Выделенные средства позволят субсидировать до 80% затрат на техническое перевооружение.

Еще в 2020 году Фонд развития промышленности республики выделял 15 миллионов рублей на модернизацию этого предприятия. Было приобретено оборудование, благодаря которому трудоемкость операций снизилась в 10 раз.

Глава минсоцзащиты Ленара Иванова пояснила, что рабочие места для инвалидов по зрению будут сохранены.

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