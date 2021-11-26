В Уфе скончался парашютист Вадим Фахрутдинов, выживший в авиакатастрофе в Мензелинске

В Уфе скончался парашютист Вадим Фахрутдинов, выживший в авиакатастрофе в Мензелинске
В Уфе скончался парашютист Вадим Фахрутдинов, выживший в авиакатастрофе в Мензелинске
26 ноября, 16:03ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
26 ноября в уфимской больнице № 6 ушел из жизни парашютист, который выжил в авиакатастрофе в Мензелинске, в республике Татарстан, сообщает Башинформ.

Парашютист Вадим Фахрутдинов умер в уфимской больнице № 6, он пострадал при падении самолета в Мензелинске 10 октября, а именно получил два компрессионных перелома позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер. Об этом изданию Башинформ сообщил его друг Урал Нуриев.

Сообщается, что Вадим Фахрутдинова продолжительное время находился в реанимации в больнице в Набережных Челнах. Продолжал лечение он уже в родной Уфе.

По словам Урала Нуриева накануне Вадим почувствовал себя хуже, он стал испытывать затруднения при дыхании и он обратился в больницу № 6. Он предполагает, что ребра повредили легкие.

Врачи сделали операцию, сказали, что она прошла успешно, состояние было стабильным, улучшилось. Но на фоне улучшения у него резко упало давление и его не смогли спасти. Сегодня утром его не стало.Урал Нуриев

У скончавшегося Вадима Фахрутдинова осталась семья, в том числе и двое маленьких детей, для них коллеги погибшего по парашютному спорту объявили сбор средств.

Напомним, трагедия произошла 10 октября 2021 года. Крушение самолета Let L-410 Turbolet случилось под Мензелинском в республике Татарстан. На борту находились парашютисты не только из Башкирии, но еще из 6 регионов России. Всего в тот день погибло 16 человек, двое из которых из Башкирии – экс-руководитель Конгресс-бюро Башкирии Павел Музыченко и бизнес-коуч Динар Давлетгареев.

17 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад генпрокурора России Игоря Краснова сообщал, что после проверки был установлен «запредельный спектр нарушений». Так, воздушное судно было критически перегружено, а документы, и полетные и разрешительные, были сфальсифицированы.

Mkset выражает соболезнования семье Вадима Фахрутдинова.

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