В Уфе прошла церемония прощания с председателем Верховного суда Земфирой Латыповой

В Уфе прошла церемония прощания с председателем Верховного суда Башкирии Земфирой Латыповой. На церемонии присутствовали родные и близкие умершей и премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.
Более 30 лет Земфира Латыпова проработала в судебной системе, 40 лет отдала служению закону.
«Сегодня мы простились с председателем Верховного суда Башкортостана Земфирой Латыповой. Приношу глубокие соболезнования родным и близким председателя. Земфира Узбековна скончалась от коронавируса. Для всех нас это очень большая утрата», - сообщил Назаров.
Премьер-министр выразил свои соболезнования и отметил, что решения Земфиры Латыповой всегда были справедливы и человечны.
Напомним, что председатель Верховного суда Башкирии скончалась 24 ноября от осложнений на фоне коронавируса. Она боролась с болезнью около месяца.