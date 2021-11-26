В Уфе прошла церемония прощания с председателем Верховного суда Земфирой Латыповой

«Сегодня мы простились с председателем Верховного суда Башкортостана Земфирой Латыповой. Приношу глубокие соболезнования родным и близким председателя. Земфира Узбековна скончалась от коронавируса. Для всех нас это очень большая утрата», - сообщил Назаров.