В Росгвардии пояснили инцидент с “браконьером-силовиком”

В Росгвардии пояснили инцидент с “браконьером-силовиком”
В Росгвардии пояснили инцидент с “браконьером-силовиком”
26 ноября, 10:03ОбществоФото: pixabay.com
В Росгвардии заявили, что мужчина, которого поймали за незаконной охотой на косуль в Челябинской области, не является силовиком ведомства.

По сообщению издания kursdela.biz, в пресс-службе Росгвардии рассказали, что пойманный на браконьерстве мужчина был уволен из внутренних органов десять лет назад. При этом самого ведомства на тот момент еще не было - Росгвардию основали в 2016 году.

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