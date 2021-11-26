В РФ безналичные покупки превысят в 1,5 раза снятие наличных к концу 2021 года

Исследователи ВТБ прогнозируют, что к концу 2021 года безналичные покупки превысят снятие наличных в банкоматах в 1,5 раза, достигнув отметки в 60%.

По информации iz.ru, клиенты ВТБ стали все реже пользоваться такой услугой, как снятие наличных. Причем, в банке отмечают, что это общероссийская тенденция. Отметим, что во втором квартале 2021 года россияне расплачивались смартфонами и другими умными устройствами в 1,5 раза чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Эксперты также напомнили, что в 2020 году жители страны чаще совершали покупки по картам, чем снимали наличные (56% против 44% соответственно). Помимо этого, они подчеркнули, что частое использование смартфона в дальнейшем может привести к постепенному переходу к безналичным операциям.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter