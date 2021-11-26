Скончался бывший директор полиграфкомбината в Уфе Шамиль Биккулов

Скончался бывший директор полиграфкомбината в Уфе Шамиль Биккулов
Скончался бывший директор полиграфкомбината в Уфе Шамиль Биккулов
26 ноября, 13:22ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: Издательство "Китап"
Шамиль Биккулов скончался в возрасте 76-ти лет от остановки сердца. Он был заслуженным работником печати и массовой информации Башкирии.

Бышвий директор уфимского полиграфкомбината ушел из жизни сегодня, 26 ноября. Шамиль Биккулов был заслуженным работником печати и массовой информации в Башкирии. Как сообщило издательство «Китап», его сердце остановилось на 76-м году жизни.

В сфере полиграфии Шамиль Биккулов начал работать в 1991 году и больше двадцати лет заслуженный сотрудник руководил полиграфкомбинатом Башкирии.

Прощание состоится возле РКБ имени Куватова.

Редакция МКсет выражает свои искренние соболезнования близким и родным Шамиля Биккулова.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы