Бышвий директор уфимского полиграфкомбината ушел из жизни сегодня, 26 ноября. Шамиль Биккулов был заслуженным работником печати и массовой информации в Башкирии. Как сообщило издательство «Китап», его сердце остановилось на 76-м году жизни.
В сфере полиграфии Шамиль Биккулов начал работать в 1991 году и больше двадцати лет заслуженный сотрудник руководил полиграфкомбинатом Башкирии.
Прощание состоится возле РКБ имени Куватова.
Редакция МКсет выражает свои искренние соболезнования близким и родным Шамиля Биккулова.