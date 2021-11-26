Скончался бывший директор полиграфкомбината в Уфе Шамиль Биккулов

Шамиль Биккулов скончался в возрасте 76-ти лет от остановки сердца. Он был заслуженным работником печати и массовой информации Башкирии.

Бышвий директор уфимского полиграфкомбината ушел из жизни сегодня, 26 ноября. Шамиль Биккулов был заслуженным работником печати и массовой информации в Башкирии. Как сообщило издательство «Китап», его сердце остановилось на 76-м году жизни. В сфере полиграфии Шамиль Биккулов начал работать в 1991 году и больше двадцати лет заслуженный сотрудник руководил полиграфкомбинатом Башкирии. Прощание состоится возле РКБ имени Куватова. Редакция МКсет выражает свои искренние соболезнования близким и родным Шамиля Биккулова.

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