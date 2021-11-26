ФСС: Как с 2022 года изменится порядок выплаты пособий, связанных с материнством

Пособие по уходу за ребенком назначается после окончания больничного по беременности и родам матери малыша. Если мама малыша не использовала отпуск по беременности и родам, то подавать заявление на отпуск по уходу за ребёнком до трех лет с назначением пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет можно сразу после рождения ребенка. Напомним, действующее законодательство также предусматривает, что отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может оформить любой другой член семьи, фактически осуществляющий уход за ребенком.