Репер из Уфы Моргенштерн после обвинений Бастрыкина улетел в Дубаи

Моргенштерн улетел в Дубаи после того, как покинул Россию, об этом сообщают Известия. Изначально артист направлялся в Минск со своей женой и охранником в салоне поезда "Ласточка".
Между тем концерты исполнителя, которые должны были пройти в ближайшее время, на данный момент массово переносят на 2022 год.
Ранее стало известно, что Моргенштерн покинул Россию и направился в Минск после обвинений Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Руководитель Следственного Комитета России сделал такое заявление в ходе международной конференции юрфака МГУ и МГЮА.
Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что информацию об отъезде артиста «ни подтвердить, ни опровергнуть» не может.