Психолог Синарев назвал основные правила конструктивного диалога

Психолог Дмитрий Синарев заявил, что конструктивному диалогу способствует воздержание собеседников от резких фраз. Эксперт перечислил высказывания, которые не рекомендуется позволять себе в ходе разговоров.

Как сообщают «Народные Новости», основное правило диалога предполагает отсутствие фраз, унижающих оппонента. Каждое действие и слово, из-за которого под угрозой оказывается ощущение у человека его собственной важности, способно повлечь негативную реакцию. В отдельных случаях речь может идти даже об агрессии, предупредил психолог. Дмитрий Синарев рекомендует избегать ошибок с помощь такого приема как «выход во вторую позицию». Данная профессиональная психологическая методика дает возможность видеть каждую конкретную ситуацию глазами собеседника. «Равно как и „слушать его ушами“», — пояснил психолог. Эксперт советует представлять, как именно прозвучит то или иное высказывание для окружающих. Всегда нужно думать о том, как они могут его воспринять, подчеркнул Синарев. Не менее важно предусматривать возможную реакцию оппонента на то или иное заявление. В процессе беседы внимательно следите за мимикой и тоном, тщательно подбирайте выражения, таким образом, чтобы они вызывали утвердительные жесты и улыбки. И помните: любой непрошенный совет в разговоре неизбежно нарушает личные границы Вашего собеседника.

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