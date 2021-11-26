Отпуск Хабирова, приглашение Путина и закон о QR-кодах. Итоги недели в Башкирии

Рабочая неделя началась с новости о плановом отпуске главы Башкирии Радия Хабирова. В связи с чем еженедельное оперативное совещании в Правительстве проводил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Впрочем, сообщил он не менее интересную информацию. В частности, были названы сроки завершения «Восточного выезда» — конец 2023 года, примечательно, что также к 2023 году покончено будет и с обманутыми дольщиками.
Напомним, что в Правительстве произошли кадровые изменения Александр Сидякин покинул пост руководителя администрации главы Башкирии, на его место пришел Урал Кильсенбаев. Также руководителем аппарата правительства Башкирии стал экс-глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов.
А в Уфе разработали проект реконструкции сгоревшей усадьбы Бухартовских. Согласно проекту, будут разобраны завалы, демонтированы новые постройки на территории усадьбы, а также отреставрированы сохранившиеся декоративные элементы и восстановлен облик стен.
Между тем, Уфу накрыл снегопад, в связи с чем образовались не только пробки на дорогах,, но и вакантное место в администрации Уфы — мэр заявил об увольнении начальника МБУ за плохую уборку снега в Советском районе.
Однако подготовка к Новому году продолжается, в Уфе на Советской площади установили новогоднюю елку, на этот раз вместо пиксельной елки поставили живую ель. В Сибае тем временем глава администрации рассказал о трех салютах в новогоднюю ночь.
Роспотребнадзор тем временем начинает подводить итоги года. Так, в период с января по октябрь 2021 года в регионе после отравления алкоголем скончался 141 человек, а от отправления наркотиками — 106 человек.
Что касается наркотиков, то глава СК России Александр Бастрыкин обвинил в их продаже рэпера из Уфы Моргенштерна.
В этот день произошло два главных события. Первое — отмена автобусного маршрута № 298 и приглашение Владимира Путина и других высокопоставленных лиц на 450 юбилей Уфы.
Между тем, жители Башкирии терпят удары от погоды. Так, в Уфе на девушку упала снежная наледь с крыши, в результате чего она получила травму головы, а само падения наледи было оцеплено. Между тем, Mkset подробно рассказал как происходит уборка снега в столице республики. Спойлер — тема скользкая.
К самому важному. На трассе Уфа-Белорецк исчез «супертуалет», оставив за собой только воспоминания и открытую выгребную яму со всем содержимым.
В четверг состоялось заседание Курултая в Башкирии, где в первом чтении приняли проект бюджета Башкирии на три года, также поддержали законопроект об обязательных QR-кодах в России. Отметим, что последняя тема вызвала нешуточные споры среди депутатов. В частности Оксана Савченко сообщила о коррупции в медицине из-за QR-кодов.
Помимо споров, депутаты ответили на животрепещущий вопрос — откуда возьмут 50 миллиардов рублей на подготовку к 450-летию Уфы. Ответ — республиканский, федеральный бюджеты.
В Уфе общественные слушания нового генплана города, который рассчитан до 2024 года, продлятся 55 дней. Граждане могут оставить как письменные, так и электронные замечания и предложения.
Под конец рабочей неделе о себе решил напомнить коронавирус. В Башкирии установили новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса — 38 человек. К тому же Минздрав Башкирии назвал районы-аутсайдеры по вакцинации. По словам замминистра, высокий уровень заболевших наблюдается в регионах, которые отстают по прививочной кампании.
Режим чрезвычайной ситуации по узелковому дерматиту у скота введен в районе Башкирии.
Произошло это из-за выявленного накануне очага заболевания крупного рогатого скота узелковым или же нодулярным дерматитом на территории села Туркменево Мукасовского сельсовета.
В Уфе в очередной раз повышается стоимость проезда. Автобусный маршрут № 207 с 15 декабря установит стоимость в 35 рублей, вместо прошлых 30.
Праздника не будет: Уфа не попала в маршрут поезда Деда Мороза из Великого Устюга. Сказочный герой вместе со Снегурочкой будет в пути больше месяца и побывает в 36 городах России. В каждом из этих городов будет анимационная программа, игры, танцы, новогодний квест и подарки.
Между тем, в Уфу приедут «Елки», а привитые и переболевшие COVID-19 уфимцы могут сняться в фильме.