МЧС Башкирии предупреждает о гололедице и сильном ветре

Так, МЧС Башкирии предупреждает жителей региона о небольшом снеге и гололедице на дорогах. Помимо этого, ожидается порывы ветра до 17 м/с, а ночью и утром на некоторых участках дороги возможна дымка с видимостью 1-2 километра.