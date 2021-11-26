МЧС Башкирии предупреждает о гололедице и сильном ветре

МЧС Башкирии предупреждает о гололедице и сильном ветре
МЧС Башкирии предупреждает о гололедице и сильном ветре
26 ноября, 19:02ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Неприятные метеорологические явлению прогнозируются на завтра, 27 ноября.

Так, МЧС Башкирии предупреждает жителей региона о небольшом снеге и гололедице на дорогах. Помимо этого, ожидается порывы ветра до 17 м/с, а ночью и утром на некоторых участках дороги возможна дымка с видимостью 1-2 километра.

Между тем, столбик термометра завтра будет показывать -2…-7 градусов, при прояснениях температура может упасть до -12 градусов. Днем температура воздуха составит 0…-5 градусов.

Напомним, что сегодня, 26 ноября, в Башкирии было объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада.

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